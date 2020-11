Rose zu den späten Gegentoren: «Sind nicht beunruhigt»

Kiew (dpa) - Die Frage nach den späten Gegentoren in den letzten Champions-League-Spielen verfolgt Marco Rose bis in die Ukraine. «Jetzt bin ich so weit geflogen, um diese Frage nicht mehr zu hören», sagte Borussia Mönchengladbachs Trainer am Montagabend in Kiew. Auch vor dem Spiel gegen Schachtjor Donezk an diesem Dienstag (18.55 Uhr/DAZN) waren die späten Ausgleichstreffer von Inter Mailand und Real Madrid in den Spielen gegen Gladbach ein Thema. Zudem gab es auch in der Bundesliga gegen Union Berlin und den VfL Wolfsburg jeweils einen späten Ausgleichstreffer.

