Drogen im Wert von 150 000 Euro beschlagnahmt

Essen (dpa/lnw) - In einer Wohnung in Essen haben Polizisten Drogen im Wert von etwa 150 000 Euro beschlagnahmt. Darüber hinaus fanden die Beamten Geld im fünfstelligen Bereich, wie die Polizei Essen am Montag mitteilte. In einer weiteren Wohnung wurden auch Drogen und gefälschte Ausweise gefunden. Insgesamt durchsuchten die Beamten drei Wohnungen. Zuvor hatten Polizisten einen 23 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer in flagranti erwischt und gemeinsam mit seinem unter Drogen stehenden 46-jährigen Fahrer festgenommen.

