Regionalliga West darf weiterspielen

Duisburg (dpa) - Die Spiele der Fußball-Regionalliga West dürfen trotz des Teil-Lockdowns während der Corona-Krise auch weiterhin stattfinden. Die vierte Liga im Westen arbeite in «professionellen Strukturen» und die Menschen darin verdienten eines Großteil ihres Lebensunterhalts mit Fußball. Das teilte der Westdeutsche Fußballverband am Montag nach Klärung mit der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen mit.

Von dpa