Stichattacke auf 25-Jährige: Tatverdächtiger gefasst

Essen (dpa/lnw) - Nach einer lebensgefährlichen Stichattacke auf eine 25-Jährige in Essen ist der mutmaßliche Täter in Norwegen gefasst worden. Es handele sich um einen in Norwegen lebenden 21-jährigen syrischen Zuwanderer, teilte die Polizei Essen am Montag mit. Er soll die Frau vor anderthalb Wochen mit mehreren Stichen lebensgefährlich verletzt haben. Sie wurde nach der Tat in einem Treppenhaus gefunden.

Von dpa