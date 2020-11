Mehrere Geldautomaten-Sprengungen: Zwei Männer in U-Haft

Mainz/Arnsberg (dpa) - Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat zwei Männer festgenommen, die mehrere Geldautomaten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gesprengt haben sollen. Wie die Staatsanwaltschaft Mainz am Montag mitteilte, wurden die Männer im Alter von 30 und 26 Jahren am Samstagmorgen nach einem gescheiterten Sprengversuch im nordrhein-westfälischen Arnsberg (Hochsauerlandkreis) festgenommen. Der Zugriff sei mit Spezialeinheiten aus beiden Bundesländern erfolgt.