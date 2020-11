Jugendlicher erstochen: Mordprozess gegen 18-Jährigen

Bielefeld (dpa/lnw) - Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat am Montag in Bielefeld der Prozess gegen einen 18-Jährigen wegen Mordes aus Habgier begonnen. Der Angeklagte soll in der Nacht auf den 1. Mai 2020 an einer Straßenbahnhaltestelle in Bielefeld einen 17-Jährigen erstochen haben. Der Prozess vor dem Landgericht wird nicht-öffentlich geführt, weil viele Delikte mitverhandelt werden, die der Angeklagte als Jugendlicher begangen haben soll.

Von dpa