Auf zwei Menschen geschossen: Tatverdächtiger stellt sich

Hückelhoven (dpa/lnw) - Ein Tatverdächtiger hat sich nach Schüssen auf zwei Menschen in Hückelhoven der Polizei gestellt. Der Mann habe erste Aussagen gemacht, die nun überprüft werden müssen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Aachen am Montag. Am Sonntagabend waren bei einer Schussabgabe auf einer Straße in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) ein Mann und eine Frau verletzt worden. Beide Verletzten seien ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei fahndete auch mit einem Hubschrauber nach dem oder den Tatverdächtigen. Noch am gleichen Tag stellte sich der Mann. Zum Motiv und den genaueren Umständen sagte die Sprecherin am Montagmorgen nichts.

Von dpa