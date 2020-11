Polizei findet bei Fahrzeugkontrolle Eimer mit Marihuana

Beide Männer wurden in der Nacht zum Samstag vorläufig festgenommen. Eine Blutprobe ergab, dass der Fahrer zum Zeitpunkt der Kontrolle unter Drogen stand. In der Wohnung des 31-Jährigen in Bielefeld fand die Polizei bei einer Durchsuchung weitere Betäubungsmittel. Weil keine Fluchtgefahr bestand, wurden beide Männer nach wenigen Stunden wieder freigelassen.