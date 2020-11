BVB-Gegner FC Brügge nur 2:2 gegen Mechelen

Brügge (dpa) - Borussia Dortmunds nächster Champions-League-Gegner FC Brügge hat in der belgischen Fußball-Eliteliga den erhofften Heimsieg verpasst. Trotz einer 2:0-Führung kam der 16-malige Meister am Samstagabend über ein 2:2 (2:1) gegen Außenseiter KV Mechelen nicht hinaus. Ruud Vormer mit einem herrlich verwandelten Freistoß (13. Minute) und Noa Lang (28.) brachten die Gastgeber in Führung. Doch Igor de Camargo (42.) und Rob Schoofs (81.) sicherten den Gästen noch einen unverhofften Punktgewinn. Brügge verpasste zugleich den möglichen Sprung an die Tabellenspitze der Jupiler League.

Von dpa