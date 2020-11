Weltmeister Peter Wright erreicht Halbfinale bei Darts-EM

Oberhausen (dpa) - Der schottische Darts-Weltmeister Peter Wright hat bei der Europameisterschaft in Oberhausen das Halbfinale erreicht. Der Paradiesvogel, der am Samstagabend mit orange getönten Haaren und besonderer Halloween-Hose auftrat, besiegte den Engländer Steve West mit 10:6. In der Vorschlussrunde bekommt es Wright nun mit dem Waliser Jonny Clayton zu tun, der zum Turnierauftakt den Deutschen Max Hopp besiegt hatte. Sowohl die beiden Halbfinals als auch das Endspiel finden in Oberhausen am Sonntagabend (20.00 Uhr/DAZN und Sport1) statt.

Von dpa