Gladbach gegen Leipzig: Rose und Nagelsmann routieren

Mönchengladbach (dpa) - Im Top-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig am Samstagabend (18.30/Sky) haben beide Trainer vor ihren nächsten Champions-League-Spielen kräftig rotiert. Bei den Gladbachern stehen Patrick Herrmann, Breel Embolo und Hannes Wolf neu in der Startelf. Marcus Thuram, Lars Stindl und Christoph Kramer erhalten eine Pause. Die Leipziger starten mit vier neuen Spielern: Willi Orban, Marcel Sabitzer, Lazar Samardzic und Alexander Sörloth spielen von Anfang an.

Von dpa