Schuss bei Schlägerei in Paderborn: Zwei Festnahmen

Paderborn (dpa/lnw) - Auf offener Straße soll ein 33 Jahre alter Mann am Samstagmorgen in Paderborn mit einer Waffe geschossen und sich dann in einer Wohnung verschanzt haben. Dem Vorfall war laut Polizeimitteilung eine Schlägerei mit drei weiteren Beteiligten vorausgegangen. Die genauen Umstände der Tat waren zunächst unklar.