Maskenverweigerer zeigt Hitlergruß am Bahnhof

Attendorn (dpa/lnw) - Weil er keine Mund-Nasen-Maske trug, hat ein Mann im Kreis Olpe am Freitag einen Zug verlassen müssen. Darüber ärgerte er sich offenbar so sehr, dass er vor dem Bahnhof in Attendorn mehrfach den «Hitlergruß» zeigte und rechtsradikale Parolen rief, wie die Polizei mitteilte. Da der 49-Jährige betrunken war, unter Drogeneinfluss stand und sich von den alarmierten Beamtem nicht beruhigen ließ, wurde er laut Polizei in Gewahrsam genommen.

Von dpa