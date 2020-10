Zum Club-Jubiläum: Gladbach gegen Leipzig im Sondertrikot

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Borussia Mönchengladbach läuft gegen RB Leipzig am Samstagabend (18.30 Uhr) in einem Sondertrikot auf. Anlass ist das 120-jährige Vereinsjubiläum des fünfmaligen deutschen Fußballmeisters, das in diesem Jahr gefeiert wird. Das teilten die Borussen am Freitagabend mit. Die Rheinländer vertreiben das ganz in schwarz gehaltene Trikot auch im Online-Shop des Vereins. Die Borussia wurde am 1. August 1900 gegründet.

Von dpa