SPD-Chef Hartmann will nicht Spitzenkandidat in NRW werden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Vorsitzende der NRW-SPD, Sebastian Hartmann, steht nicht für die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl im Jahr 2022 zur Verfügung. Das geht aus einem Schreiben von Hartmann an die SPD-Basis in seinem Wahlkreis hervor, das dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Samstag-Ausgabe) vorliegt. «Ich möchte nicht für die Spitzenkandidatur zur nächsten Landtagswahl in NRW antreten», heißt es darin wörtlich. Bereits im Sommer habe er Gespräche mit möglichen Kandidaten dafür geführt, schreibt Hartmann, der am 15. September vom Kreisverband Rhein-Sieg erneut für den Bundestag nominiert worden war. Dort wolle er weiter Politik machen - und gleichzeitig Landesvorsitzender der NRW-SPD bleiben.