Wetter im Oktober: So wenig Sonne wie zuletzt vor 22 Jahren

Essen (dpa/lnw) - Sonnenscheinarm, regenreich und deutlich wärmer als im langjährigen Mittel: Der Deutsche Wetterdienst hat am Freitag seine vorläufige Bilanz für den Oktober vorgelegt. NRW bekam im Vergleich zum Bundesschnitt besonders wenig Sonne ab. Mit nur etwa 50 Stunden (langjähriger Mittelwert: 107 Stunden) schien die Sonne so selten wie seit 1998 nicht mehr. Zum Vergleich: Im September hatte die Sonne noch 198 Stunden geschienen (Vergleichswert: 135 Stunden). Im Schnitt war es in Nordrhein-Westfalen 10,7 Grad warm, knapp ein Grad mehr als im langjährigen Mittel.