Düsseldorf (dpa/lnw) - An den Schulen in NRW soll es am Montag um 11.15 Uhr eine Gedenkminute für den in Paris ermordeten Geschichtslehrer Samuel Paty geben. Ministerin Yvonne Gebauer (FDP) und ihr Staatssekretär Mathias Richter haben eine entsprechende Bitte an die Schulen geschickt.

Von dpa