Fischer kündigt Doppelalbum mit «schönsten» Momenten an

Düsseldorf (dpa) - Schlagerstar Helene Fischer (36, «Atemlos») bietet ihren Fans ein weiteres Trostpflaster für ihre wegen Corona abgesagte große Weihnachtsshow an. Es handelt sich um ein Doppelalbum mit dem Titel «Die Helene Fischer Show - Meine Schönsten Momente Vol. 1» - passend zu dem Zusammenschnitt älterer Show-Highlights, den das ZDF als Ersatz am ersten Weihnachtstag senden will.