Ohne Halloween-Party und Martinszug: «Epidemische Lage»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat eindringlich an die Bürger Nordrhein-Westfalens appelliert, schon jetzt auf alle unnötigen Kontakte und Reisen zu verzichten. «Helfen Sie mit!», sagte Laschet am Freitag in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zur Corona-Krise. Die Ordnungsbehörden würden bereits an diesem Wochenende «alles tun», damit die geltenden Regeln eingehalten würden.

Selbst, wenn die neue Corona-Schutzverordnung - entsprechend der Bund-Länder-Vereinbarung - erst am 2. November in Kraft trete, wolle er jetzt dazu aufrufen: «Verzichten Sie auf die üblichen Halloween-Partys oder alles, was an diesem Wochenende stattfinden könnte.» Alle müssten sich auf strenge Kontrollen einstellen. «Die Polizei und die Ordnungsämter werden vor Ort keinen Missbrauch dulden.»

Ein Verzicht ist bereits amtlich: Martinsumzüge sind in diesem Jahr in NRW verboten. Die neue Corona-Schutzverordnung erlaube Veranstaltungen nur noch, «wenn es dafür einen ausdrücklichen Ausnahmetatbestand in der Verordnung gibt», erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Auch für feste Gruppen wie Schulklassen gebe es keine Ausnahmen. Sankt Martin ist am 11. November.

Auch sonst enthält die am Freitag veröffentlichte neue Verordnung wenig Erfreuliches. Fast alles, was Spaß macht, muss für vier Wochen schließen: Zoos und Tierparks, Schwimm- und Spaßbäder, Freizeitparks und Indoor-Spielplätze, Museen und Galerien ebenso wie Schlösser, Burgen, Gedenkstätten, Ausstellungen und ähnliche Einrichtungen. Zudem sind Konzerte und Aufführungen in Theatern, Opern- und Konzerthäusern sowie Kinos verboten. Der zur Berufsausübung zählende Probebetrieb ist aber weiterhin zulässig.

Bund und Länder hatten sich in dieser Woche auf strenge Corona-Maßnahmen geeinigt, die vor allem den Privat- und Freizeitbereich einschränken - und damit auch viele Unternehmen treffen. Wegen der stetig wachsenden Zahl der Neuinfektionen stellte der Landtag am Freitag erneut eine «epidemische Lage von landesweiter Bedeutung» fest. Damit hat die Landesregierung zunächst für weitere vier Wochen eine rechtliche Grundlage für außerordentliche staatliche Eingriffe. CDU, FDP, SPD und Grüne stimmten dafür - bei Enthaltung der AfD.

Sowohl die Opposition als auch die mitregierende FDP pochten aber darauf, dass künftig das Parlament über so schwerwiegende Grundrechtseingriffe debattieren und entscheiden müsse. SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty warnte vor «einer ständigen High-Noon-Politik» mit Notverordnungen in letzter Sekunde.

Auch die FDP machte deutlich, dass sie die Bund-Länder-Einigung zwar «aus staatspolitischer Verantwortung» mittrage, sich aber differenziertere Lösungen gewünscht hätte als eine «pauschale Schließung von Kultur-, Gastronomie- und Sporteinrichtungen», wie der stellvertretende Ministerpräsident und FDP-Landeschef Joachim Stamp unterstrich. FDP-Fraktionschef Christof Rasche nannte etwa Tennis als Beispiel, wo auch andere Lösungen denkbar gewesen wären.

Laschet verteidigte die harten Einschränkungen dagegen als «verhältnismäßig, geeignet und angemessen». CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen mahnte: «Freiheit in dieser Pandemie ist Verantwortung. Und die verlangt uns jetzt für eine begrenzte Zeit ab, sich an neue Regeln zu halten.» Aus Sicht der übrigen Oppositionsfraktionen boten FDP und die schwarz-gelbe Koalition damit ein Bild der Zerrissenheit.

SPD, Grüne und AfD vermissten ein Konzept der Landesregierung, wie es mit der Bekämpfung der Pandemie Ende November weitergehen soll. «Was ist der Plan, wenn die Zahlen gar nicht sinken?», fragte die neue Fraktionschefin der Grünen, Verena Schäffer.

Laschet äußerte sich dazu nicht konkret. Kutschaty warf dem Ministerpräsidenten Führungsschwäche in der Corona-Krise vor. Die AfD sieht keine wissenschaftlichen Belege für «überzogene Verbote». In Anspielung auf höhere Ambitionen des Ministerpräsidenten sagte AfD-Fraktionschef Markus Wagner: «Das, was Sie uns vorgestellt haben, ist wieder einmal nicht kanzlertauglich.»

Am Freitag waren in NRW nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) fast 40 000 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Gut die Hälfte der Städte und Kreise in NRW waren auf der Karte dunkelrot gefärbt, lagen also über 100 Neuinfektionen gerechnet auf 100 000 Einwohner und sieben Tage.

NRW sei aber viel besser gewappnet als im März, versicherte Laschet. «Die Lagerbestände an Schutzmitteln sind gut gefüllt.» Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte, sowohl bei den Intensivbetten als auch bei Beatmungsmöglichkeiten habe NRW heute 35 Prozent mehr Kapazitäten als zu Beginn der Pandemie.

Die Stadt Solingen muss wegen rasant steigender Infektionszahlen (Sieben-Tage-Inzidenz: 283,8) aber schon die Reißleine ziehen: Schuldezernentin Dagmar Becker kündigte an, ab kommendem Mittwoch Klassenstärken zu halbieren und die Hälfte der Schüler digital zu unterrichten. Die SPD fordert das landesweit.