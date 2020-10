Pekeler: Länderspiele nächste Woche «kaum vertretbar»

Die deutsche Nationalmannschaft spielt am 5. November gegen Bosnien-Herzegowina und am 8. November gegen Estland. Mit dem THW spielt Pekeler dazu trotz steigender Corona-Zahlen Woche für Woche in der Bundesliga und in der Champions League.

«Es kann jeden Tag passieren, dass die Saison wieder ab- oder unterbrochen wird», sagte er. Vor dem Champions-League-Spiel in Aalborg habe sein Trainer Filip Jicha den Kieler Spielern gesagt: «Genießt das Spiel, wir wissen nicht, wie lange wir das noch machen können.»