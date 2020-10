NRW.Bank: Darlehen in Milliardenhöhe für Emscherumbau

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für die Renaturierung von Emscher und Lippe im Ruhrgebiet stellt die NRW.Bank Darlehen in Milliardenhöhe zur Verfügung. Die beiden Abwasserverbände Emschergenossenschaft und Lippeverband hätten in den nächsten fünf Jahren einen Finanzierungsbedarf von schätzungsweise 3,2 Milliarden Euro, teilte die landeseigene Förderbank am Freitag mit. Davon fördere die NRW.Bank ab Jahresende rund die Hälfte, also 1,6 Milliarden Euro.

Von dpa