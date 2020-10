Darts-Duo blickt nach EM-Aus nach vorne

Oberhausen (dpa) - Nach dem erneut verpassten Darts-Coup bei der Heim-Europameisterschaft in Oberhausen blicken Max Hopp und Gabriel Clemens bereits auf die Team-WM am kommenden Wochenende in Salzburg. «Wenn wir es hinkriegen, als Team gut zu agieren, können wir sehr weit kommen. Ich denke schon, dass ein Viertelfinale da möglich ist», sagte Hopp der Deutschen Presse-Agentur. «Maximiser» Hopp und «German Giant» Clemens gelten in Salzburg als Mitfavoriten, sowohl in Runde eins (Finnland) als auch in Runde zwei (Griechenland oder Schweden) warten zudem machbare Gegner.

Von dpa