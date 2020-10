Mildes Wetter am Wochenende in NRW

Essen (dpa/lnw) - Mit vielen Wolken, wenig Sonne, aber milden Temperaturen startet Nordrhein-Westfalen in das Wochenende. Im Laufe des Freitags ziehe im Norden und Osten immer wieder leichter Regen über das Land, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mit. Im Südwesten bleibe es am Nachmittag zum großen Teil dann trocken. Die Höchstwerte liegen am Rhein entlang bei bis zu 17 Grad.