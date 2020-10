Motorradfahrer kommt von Straße ab und wird schwer verletzt

Ahlen (dpa/lnw) - Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist in Ahlen im Kreis Warendorf von der Straße abgekommen, gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der aus Beckum stammende Fahrer war demnach betrunken und hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Laut Polizei fuhr der 30-Jährige in der Nacht zu Freitag in der Guissener Straße in Richtung Ahlen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts in einen Straßengraben und stürzte.

Von dpa