Stiche nach Telefonat vor der Wohnung: Mordprozess beginnt

Münster (dpa) - Am Schwurgericht Münster beginnt am heutigen Freitag ein Mordprozess, bei dem ein angeblich zu laut geführtes Telefonat im Mittelpunkt steht. Angeklagt ist ein 62-Jähriger. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 10. Mai 2020 einen 33-Jährigen erstochen zu haben. Der Angeklagte soll sich gestört gefühlt haben, als das spätere Opfer direkt vor seiner Wohnung in Münster telefonierte. Weil der 33-Jährige nicht bereit gewesen sei, das Gespräch an einem anderen Ort fortzusetzen, habe der 62-Jährige schließlich mit einem Küchenmesser zugestochen, so die Anklage. Die Ärzte hatten später sechs Stiche in Brust und Bauch gezählt. Das Opfer starb trotz Notoperation.

Von dpa