Messerstiche in Hiddenhausen: Hohe Haftstrafen gefordert

Bielefeld (dpa/lnw) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 32-Jährigen im Mai 2019 in Hiddenhausen nördlich von Bielefeld hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag hohe Haftstrafen für die beiden Angeklagten gefordert. Nach Angaben eines Sprechers des Landgerichts Bielefeld sollen die beiden Männer nach Ansicht der Staatsanwaltschaft für Körperverletzung mit Todesfolge für 10 Jahre beziehungsweise 9 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis. Das Opfer war im Mai 2019 an einer Straßenkreuzung liegend verblutet. Der Körper wies 15 Stichverletzungen auf.