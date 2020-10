Deutscher im Mordprozess in Belgien für schuldig befunden

Antwerpen (dpa) - In einem Mordprozess in Belgien hat das Schwurgericht Antwerpen einen Deutschen für schuldig befunden. Dies meldete die Nachrichtenagentur Belga am Donnerstag. Der 57-Jährige war angeklagt, vor 13 Jahren einen Autohändler in der Kleinstadt Schilde östlich Antwerpens in räuberischer Absicht erschossen zu haben. Anschließend soll er ein Feuer am Tatort gelegt haben, um die Tat zu vertuschen. Der Mann verbüßt wegen eines anderen Mordes bereits eine lebenslange Freiheitsstrafe in Deutschland.

Von dpa