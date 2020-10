Weiter Unklarheit nach Fahrt eines Autos in Menschengruppe

Kempen (dpa/lnw) - Nach der tödlichen Fahrt eines Autos in eine Gruppe Menschen in Kempen am Niederrhein will die Polizei aufklären, wie es zu dem Vorfall gekommen ist. Derzeit gebe es keine Hinweise darauf, dass der 30-jährige Fahrer vorsätzlich in die Gruppe gefahren sei, teilte die Polizei mit. Ein zwölfjähriger Junge kam bei dem Zusammenstoß am Donnerstagnachmittag ums Leben. Seine 39-jährige Mutter und ein 43 Jahre alter Fußgänger wurden schwer verletzt. Der zwei Jahre alte Bruder des Gestorbenen erlitt leichte Verletzungen. Rettungshubschrauber flogen die Verletzten in eine Klinik.

Von dpa