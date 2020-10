Kempen (dpa) - Nach der tödlichen Fahrt eines Autos in eine Menschengruppe in Kempen am Niederrhein gehen die Ermittlungen zum Unfallhergang weiter. Weil es keine Unfallzeugen gebe, könnten die Untersuchungen noch länger andauern, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Einsatzkräfte mussten nach dem Vorfall am Donnerstagnachmittag zunächst betreut werden.

Von dpa