Wolfshybride: In Eifel entdeckt, Herkunft aus Belarus

Monschau (dpa/lnw) - Eine Gruppe von Wanderern hat in der Eifel bei Monschau ein wolfsähnliches Tier gefangen. Wie sich später herausstellte, handele es sich um einen Wolfshybriden, unter dessen Vorfahren vor drei Generationen ein Hund war, wie das Landesumweltamt Lanuv am Donnerstag in Recklinghausen mitteilte. In dem mysteriösen Fall des «unechten Wolfs» stellte sich heraus, dass das Tier einen Transponderchip trug, über dessen Nummer sich seine Herkunft aus Weißrussland ermitteln ließ. «Wie das Tier aus Belarus bis in die Eifel gelangte, ist unbekannt», erklärte das Lanuv. Eine Anfrage an die dortigen Behörden sei gestellt. Das Tier sei artgerecht untergebracht.

Von dpa