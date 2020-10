Düsseldorfer Prinzenpaar bekommt zweite Karnevalssession

Völlig ohne Publikum vor Ort werde der Hoppeditz am 11.11. um 11:11 Uhr aus seinem Senftopf klettern, um seine mit Spannung erwartete Rede zu halten. Die traditionelle Zeremonie in einem Innenhof des Düsseldorfer Rathauses werde allerdings per Video-Stream live ins Internet auf Facebook, YouTube und auf die CC-Website übertragen.

Das Festkomitees Kölner Karneval hatte am Montag angekündigt, dass das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau in der Stadt zwei Amtszeiten regieren werde. Viele Höhepunkte der kommenden Session wie der Rosenmontagszug könnten so nicht stattfinden. Daher habe man dem designierten Dreigestirn angeboten, «in die Verlängerung» zu gehen.