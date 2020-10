Polizisten wecken schlafende Einbrecher

Köln (dpa/lnw) - Ein mutmaßliches Einbrecherpaar ist in Köln noch am Tatort durch das Sandmännchen übermannt worden. Die Polizei fand die beiden am Mittwochmorgen schlafend in einem leerstehenden Fabrikgebäude im Stadtteil Mülheim. Um die Verdächtigen herum lagen mehrere abmontierte Stromkabel zum Abtransport bereit, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Der 33 Jahre alte Mann ohne festen Wohnsitz gab an, dass es sehr stark geregnet habe und sie sich daher erstmal hingelegt hätten. In seiner Tasche fanden die Polizisten mehrere Werkzeuge. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl gegen den Mann.

Von dpa