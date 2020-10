Teppichbetrüger-Bande gefasst: 370 000 Euro erbeutet

Sankt Augustin (dpa) - Die Polizei hat eine überregional agierende Teppichbetrüger-Bande hochgenommen. Die drei mutmaßlichen Drahtzieher im Alter von 35, 46 und 55 Jahren seien in Frechen bei Köln und in Frankfurt/Main festgenommen worden, teilten die Kreispolizei Rhein-Sieg und die Bonner Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Bande soll in mehr als 20 Fällen überwiegend ältere Menschen um insgesamt mehr als 370 000 Euro gebracht haben.

Von dpa