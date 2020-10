Dortmund will bei RWE langfristig an Bord bleiben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Stadt Dortmund will als größter kommunaler Aktionär beim Energiekonzern RWE langfristig an Bord bleiben und ihre Beteiligung noch ausbauen. Die positive Entwicklung des Aktienkurses und der Umbau des Versorgers zum Ökostromerzeuger zeigten, dass es richtig sei, «als langfristiger Investor drin zu bleiben und das Investment zu verstärken», sagte der Vorstandschef der Dortmund Stadtwerke, Guntram Pehlke, am Mittwochabend bei einer Online-Veranstaltung der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf.