Zorc: Zuschauerausschluss schade, Konzept hatte funktioniert

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc findet den beschlossenen Zuschauerausschluss für November «schade». Der BVB habe es in den vergangenen Wochen genossen, «wieder Zuschauer in den Stadien zu haben, und wenn es nur wenige waren», sagte der 58-Jährige am Mittwochabend vor der Champions-League-Partie des Fußball-Bundesligisten gegen Zenit St. Petersburg vor leeren Rängen. Zuvor hatten Bund und Länder wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen bis Dezember Geisterspiele im Profisport angeordnet.

Von dpa