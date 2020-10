Frau bei Zimmerbrand in Hagen lebensgefährlich verletzt

Hagen (dpa/lnw) - Bei einem Zimmerbrand in Hagen ist am Mittwoch eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher berichtete, hatte ein Raum im Dachgeschoss eines Zweifamilienhauses in Flammen gestanden. Die Einsatzkräfte hätten die Frau aus dem Zimmer geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer selbst sei schnell gelöscht gewesen, sagte der Sprecher. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Die «Westfalenpost» hatte zuvor berichtet.

Von dpa