Geringere Nachfrage nach Kostümen nach abgesagtem 11.11.

Köln (dpa) - Nach dem weitgehend abgesagten Karnevalsauftakt zum 11.11. ist die Nachfrage nach Kostümen in diesem Jahr eher lau. «Es ist natürlich deutlich zurückgegangen», sagte am Mittwoch ein Sprecher des Kostümhauses Deiters. Halloween-Kostüme liefen aber gut. Kostümwünsche, die in irgendeiner Weise auf die Corona-Pandemie anspielten, seien ihm nicht bekannt. Vom Kostümanbieter Karnevalswierts hieß es: «No Kommentar.» Am Dienstag hatte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) gesagt, dass der 11.11. dieses Jahr wegen Corona leider ausfallen müsse.

Von dpa