Essener OB Kufen: Will nicht Laschet-Nachfolger werden

Essen (dpa/lnw) - In den Nachfolge-Spekulationen im Falle eines Wechsels von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nach Berlin hat Essens Oberbürgermeister abgewunken. Thomas Kufen, dessen Name mehrfach als möglicher Laschet-Nachfolgekandidat genannt worden war, sagte der «WAZ» (Mittwoch): «Mein Platz ist in Essen.» Laschet will Vorsitzender der Bundes-CDU werden und gilt auch als ein Anwärter für das Kanzleramt im Herbst 2021.

Von dpa