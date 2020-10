Ermittlungen gegen «Propheten» laufen: Stadt Goch prüft

Goch (dpa/lnw) - Im Fall eines in Goch festgenommenen Mannes, der sich selbst als «Prophet» bezeichnen soll, werden derzeit zahlreiche Zeugen befragt. Der Niederländer, der in Untersuchungshaft sitzt, habe sich gegenüber der Ermittlungsrichterin geäußert, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kleve. Über den Inhalt sei nichts bekannt. Der 58-Jährige war vor einer Woche in Goch am Niederrhein festgenommen worden. Auf dem Gelände eines ehemaligen Klosters hatte die Polizei eine 25-Jährige befreit, die er dort gegen ihren Willen festgehalten haben soll.

Von dpa