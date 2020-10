Soldat verlor Auge bei Übung: Gericht gibt Klage eine Chance

Bonn (dpa) - Die Klage eines Berufssoldaten der Bundeswehr, der bei einer Übung ein Auge verloren hatte, hat offenbar durchaus Aussicht auf Erfolg. Diesen Hinweis gaben die Richter des Bonner Landgerichts am Mittwoch in einem ersten Prozesstermin. Die Klage richtet sich gegen seinen Dienstherrn, das Bundesverteidigungsministerium mit Sitz in Bonn. Der 42-Jährige fordert 150 000 Euro Schmerzensgeld.

Von dpa