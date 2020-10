Rönnow vor Spiel gegen VfB: «Müssen positiv bleiben»

Durch eine Verletzung von Konkurrent Ralf Fährmann im Spiel bei RB-Leipzig (0:4) war Rönnow ins Team gerutscht und hatte zuletzt auch gegen Union Berlin (1:1) und im Revierderby bei Borussia Dortmund (0:3) das Schalker Tor gehütet. Ob es nun bei der Rangfolge bleibe, vermochte der 28-Jährige nicht zu sagen. «Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich konzentriere mich nur auf meine eigene Leistung. Klar will ich jedes Spiel machen. Aber am Ende ist es nicht meine Entscheidung», sagte Rönnow am Mittwoch nach dem Training.

Das Spiel gegen Aufsteiger VfB habe Signal-Charakter, aber es sei «kein Finale», so Rönnow weiter. Man dürfe nicht so viel an die Vergangenheit mit zuletzt 21 Spielen ohne Sieg denken. «Wir müssen immer nach vorne schauen. Ich sehe eine positive Entwicklung in den vergangenen Wochen. Wir brauchen Selbstvertrauen und ein Erfolgserlebnis. Gegen Stuttgart müssen wir mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen, den Kampf annehmen. Dann holen wir auch ein gutes Ergebnis und können darauf aufbauen.»