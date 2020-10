Neue Schilder: Tagsüber Maskenpflicht an Düsseldorfer Kö

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landeshauptstadt Düsseldorf lässt seit Dienstag wegen Corona an rund 600 Standorten Hinweisschilder für eine Maskenpflicht an öffentlichen Orten anbringen. Die Maskenpflicht gilt nur zu bestimmten Uhrzeiten - an der Flaniermeile Königsallee («Kö») zum Beispiel laut Schild von 10.00 bis 19.00 Uhr.