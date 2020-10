Fortuna und Paderborn bestreiten Heimspiele ohne Zuschauer

Düsseldorf/Paderborn (dpa/lnw) - Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn müssen ihre Heimspiele am 6. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Zuschauer austragen. Das teilten beide Vereine am Dienstag mit. Grund sind die hohen Zahlen an Corona-Infektionen an den Spielorten vor dem nächsten Wochenende. Düsseldorf empfängt am Freitag (18.30 Uhr) den 1. FC Heidenheim, Paderborn hat am Samstag (13.00 Uhr) Jahn Regenburg zu Gast.

Von dpa