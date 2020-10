NRW-Polizei ist jetzt mit rund 9300 Bodycams ausgestattet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei in NRW ist jetzt mit 9334 Bodycams ausgestattet. Weitere rund 70 hat das zuständige Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste noch als Reserve in der Hinterhand. «Die Grund- bzw. Erstausstattung ist damit abgeschlossen», heißt es in einem Bericht an den Innenausschuss des Landtags. Nach früheren Angaben des Innenministeriums wurden rund 7 Millionen Euro investiert.

Von dpa