TÜV Rheinland prüft Batterien für Elektrofahrzeuge

Köln (dpa/lnw) - Der TÜV Rheinland steigt in das Geschäft mit der Prüfung von Antriebsbatterien für Elektrofahrzeuge ein. Gemeinsam mit dem Unternehmen Conac will der TÜV Rheinland bei Aachen ein Prüfzentrum einrichten, in dem unter anderem die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben vor der Zulassung neuer Batterien getestet werden kann. In das Projekt sollen 22 Millionen Euro investiert werden, wie der TÜV Rheinland am Dienstag mitteilte.

