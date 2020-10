Kontaktverfolgung: Kutschaty plädiert für Corona-Tagebücher

Köln (dpa/lnw) - SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty hat vorgeschlagen, die eigenen Kontakte in der Corona-Pandemie aufzuschreiben. «Um die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung zu entlasten, kann jede und jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag leisten», sagte er dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Dienstag). Sogenannte Corona-Tagebücher könnten dabei helfen, für sich selbst einen Überblick zu behalten, wen man an welchem Tag zu welcher Uhrzeit in welcher Form getroffen habe. Vor allem berufliche oder private Kontakte ließen sich so nachverfolgen.

Von dpa