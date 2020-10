Steuerzahlerbund warnt vor riskanten Staatsbeteiligungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Bund der Steuerzahler warnt in der Corona-Krise vor einer wachsenden Zahl an risikoreichen Staatsbeteiligungen. «Genau diese Gefahr sehen wir», sagte Landesvorsitzender Rik Steinheuer am Dienstag bei einer Online-Präsentation des Schwarzbuches 2020/21 - einer Liste gravierender öffentlicher Steuerverschwendung. Er verwies auf den Einstieg des Bundes bei der Commerzbank in der Finanzkrise, der es bisher nicht geschafft habe, wieder aus der Beteiligung auszusteigen.

Von dpa