Paul und Schäffer neue Fraktionsvorsitzende bei NRW-Grünen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Josefine Paul (38) und Verena Schäffer (33) sind die neuen Fraktionsvorsitzenden der oppositionellen Grünen im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Die beiden seien am Montag bei der turnusgemäß anstehenden Wahl gewählt worden, teilten die Grünen am Montag in Düsseldorf mit. Neuer Parlamentarischer Geschäftsführer ist Mehrdad Mostofizadeh. Die beiden bisherigen Fraktionsvorsitzenden Monika Düker (57) und Arndt Klocke (49) hatten nicht erneut für den Vorsitz kandidiert.

Von dpa