Anklage: Bande soll Miet-Wohnmobile weiterverkauft haben

Paderborn (dpa) - Weil sie wiederholt angemietete Wohnmobile einfach weiterverkauft haben sollen, hat die Staatsanwaltschaft Paderborn vier Männer aus dem Ruhrgebiet wegen bandenmäßigen Betrugs angeklagt. Wiederholt sollen sie unter falschem Namen über Online-Plattformen Wohnmobile von Privatleuten angemietet und an gutgläubige Dritte verkauft haben, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Den Vermietern sollen sie vorgegaukelt haben, die Fahrzeuge für eine Urlaubsreise verwenden zu wollen. Tatsächlich seien die Wohnmobile mit gefälschten Papieren versehen und für Preise zwischen 30 000 und 40 000 Euro an arglose Kunden weiterverkauft worden. Viermal seien zwischen April und Juni dieses Jahres so Wohnmobile aus Lichtenau bei Paderborn, Bielefeld, dem Oberbergischen Kreis und Fremdingen in Bayern an Käufer in Köln oder dem Ruhrgebiet gegangen.

Von dpa