Städtetag: Einigung für Kommunen «große Herausforderungen»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst bedeutet für die Kommunen in NRW einer ersten Einschätzung zufolge zusätzliche Ausgaben von insgesamt rund einer Milliarde Euro. Diese Vereinbarung stelle viele Kommunen vor «große Herausforderungen», sagte der Geschäftsführer des Städtetages NRW, Helmut Dedy, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Für die zahlreichen finanzschwachen Städte in NRW mit strukturellen Haushaltsproblemen, hohen Sozialausgaben und hohen Defiziten sind die zusätzlichen Ausgaben schwerer zu verkraften.» Generell sei der Tarifabschluss aber «ein vertretbarer Kompromiss in schwieriger Zeit».

Von dpa